Sciacca verso il derby contro l'Akragas, Settecasi: "Spero ci siano tanti tifosi, vogliamo giocarcela a viso aperto"

Lo Sciacca di mister Salvo Crivello, confermato sulla panchina della squadra, si appresta a cominciare il girone di ritorno partendo subito con una sfida importante come il derby contro l'Akragas. Il presidente del club neroverde Gioacchino Settecasi ha espresso le sue considerazioni in vista del match di domenica in programma alle ore 15 al Gurrera.

In prima battuta il massimo dirigente dello Sciacca si augura una bella risposta da parte del pubblico saccense: "Domenica torniamo in campo contro l’Akragas - ha affermato - nel derby della provincia di Agrigento tra le squadre espressione delle città più grandi del territorio: sarà una bellissima partita e speriamo che il nostro pubblico come sempre ci sia e che sia una domenica di festa, che è ciò che desideriamo di più".

Il presidente neroverde ha poi parlato della situazione della squadra: "Queste due settimane di stop sono servite: la squadra si è allenata bene - ha concluso - sta cercando di fare il meglio possibile, i ragazzi ci stanno credendo e continuano a crederci. A loro chiediamo loro la voglia e la determinazione e che loro vadano in campo per vincere tutte le partite: poi ci sono come sappiamo partite più difficili e meno difficili ma quel che conta è entrare in campo e giocarsela fino alla fine, cosa che loro stanno facendo. Domenica speriamo sia una bellissima partita: ce la giocheremo a viso aperto".