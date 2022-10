Akragas, netto successo in trasferta contro l'Unitas Sciacca: al Gurrera i biancazzurri calano il poker

Al Gurrera di Sciacca l’Akragas batte nettamente lo Sciacca, al termine di una partita che ha visto i biancazzurri creare tantissime palle gol. Il risultato finale è un sonoro 4-0 in favore della formazione di Terranova: in gol Garufo, Pavisich, Baio e Scozzari. I neroverdi non sono mai entrati in partita, la squadra di Brucculeri ha patito troppo la manovra offensiva di qualità dei biancazzurri e anche le assenze. Tre punti preziosi per l'Akragas, primo in classifica a quota 16, a due lunghezze di vantaggio da Enna.

Totò Brucculeri sceglie i seguenti undici per cominciare il match: Pizzolato, Biondo, Miccolis, Salvucci, Ciancimino, Bellanca, Licata, Galluzzo, Taormina, Mangiaracina, Coco.

Terranova risponde col classico 4-3-3: Elezaj in porta; Lo Cascio sulla destra, centrali A. Noto e Barrera, a sinistra Baio; in mezzo vanno Garufo, capitan Caccetta e Vizzini; in attacco Semenzin-Pavisich-D’Alloro.

Nella prima mezz’ora grande equilibrio sul terreno di gioco, con entrambe le squadre che provano a costruire pericoli. Al 35’ arriva il gol che sblocca il match, ed è di marca biancazzurra: la rete porta la firma di Desiderio Garufo.

Si va al riposo sul parziale di 0-1. Ad inizio ripresa, dopo 8 minuti, i biancazzurri trovano il raddoppio: la firma è del solito Santiago Pavisich. Lo Sciacca accusa il colpo, l’Akragas prova a palleggiare gestendo il doppio vantaggio. Al 74’ arriva la terza rete dei biancazzurri, a battere Pizzolato è Bernardo Baio. Poco prima del triplice fischio è Simone Scozzari a calare il poker per l’Akragas, chiudendo definitivamente la partita.

Nel prossimo match la squadra biancazzurra affronterà un'altra trasferta, a Mondello (Palermo) contro la Parmonval, mentre lo Sciacca giocherà fuori casa contro la Don Carlo Misilmeri.