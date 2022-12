Santa Maria Cilento-Licata, c'è la data del recupero: la gara verrà giocata il prossimo 11 gennaio alle ore 14.30

La gara tra Santa Maria Cilento e Licata, che era in programma per domenica 4 dicembre, verrà recuperata il prossimo 11 gennaio 2023. L'inizio del match è fissato per le ore 14.30. Lo comunica la società gialloblu, a seguito di indicazione giunta dal Dipartimento della Lega. La partita era stata rinviata per Covid, visto che erano presenti diverse situazioni di quarantena.

Si tratta del secondo rinvio per questioni legate al coronavirus nel girone I, dopo Canicattì-Mariglianese.