Sancataldese-Licata, al Valentino Mazzola regna l'equilibrio: il derby finisce 0-0

Al Valentino Mazzola di San Cataldo il derby tra la squadra guidata da Infantino e il Licata di Pippo Romano termina senza reti: 0-0 il finale, al termine di novanta minuti abbastanza equilibrati.

Romano schiera i suoi con il 3-5-2: Valenti tra i pali; Vitolo, Calaiò e Orlando a comporre la linea difensiva; Pino, Mudasiru, Frisenna, Rotulo e Izco in mezzo al campo; Saito e Ouattara la coppia di attacco. Infantino risponde con un 3-4-2-1: Dolenti in porta; Maltese, Calabrese e Oppizzi in difesa; Garzia, Tourè, Giacinti e Brumat a centrocampo; Baglione e Tuccio a supporto dell’unica punta Zerbo.

Il primo tempo è abbastanza chiuso, poche le occasioni create da entrambe le formazioni. Il Licata prova a fraseggiare con la consueta qualità ma la difesa dei padroni di casa chiude spesso le linee di passaggio. Si va al riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia: i gialloblu provano ad imporre il loro gioco, i padroni di casa si difendono compatti cercando ripartenze insidiose.

Entrambe le formazioni non riescono a scardinare le rispettive linee difensive, in campo regna l'equilibrio: la gara termina, dunque, a reti bianche. Un punto che comunque muove la classifica per entrambe le formazioni, che dà continuità ai risultati utili consecutivi (cinque per la Sancataldese, tre per i gialloblu).

Il Licata sale a quota 16, nel prossimo turno incontrerà al Dino Liotta il Real Aversa.