Canicattì, la squadra di Bonfatto vince anche contro la Sancataldese (0-2): segnano Raimondi e Scalisi

Vittoria importantissima al Mazzola di San Cataldo per il Canicattì di Bonfatto. In trasferta, in un match molto sentito, arrivano altri tre punti che danno continuità alla vittoria ottenuta contro l'Acireale.

Bonfatto non effettua modifiche allo scacchiere tattico dei suoi, già ben collaudato. Tradizionale 4-3-3 con Scuffia in porta; Fuschi, Raimondi, Pettinato e Russo a comporre il pacchetto arretrato; Scalisi, Privitera e Sidibe in mezzo al campo; Iezzi, Manfrè e Gueye in avanti. La Sancataldese di Vullo si mette praticamente a specchio, con l’obiettivo di limitare la manovra offensiva dei biancorossi. Dolenti in porta; Oppizzi, Maltese, Di Marco e Apostolos in difesa; in mezzo vanno Cutrona, Calabrese e Treppiedi; in attacco D’Agosto, Torregrossa e Zerbo. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, anche se sono i biancorossi a rendersi più pericolosi. Dopo sessanta secondi di gioco subito una occasionissima per gli ospiti: ci prova Gueye di forza con il destro, palla di poco a lato. Al quarto d’ora un’altra chance per il Canicattì, su corner di Privitera arriva il tentativo al volo di Raimondi. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa, sin da subito, la squadra di Bonfatto è più rapida nel giro palla, la manovra acquisisce maggiore fluidità. Dopo tre minuti dall’inizio dei secondi 45’ di gioco, ecco il vantaggio del Canicattì: segna Pippo Raimondi, bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio piazzato. Passano otto minuti e arriva il raddoppio del Canicattì: assist straordinario di Iezzi per il classe 2003 Mattia Scalisi, che non sbaglia.

Nella mezz'ora restante i biancorossi sono bravi nella gestione di palla e minuti. La Sancataldese ci prova timidamente ma dalle parti di Scuffia non si passa.

La formazione di Bonfatto ottiene, dunque, il secondo successo in campionato.