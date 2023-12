Canicattì, sconfitta esterna: il San Luca batte 2-0 i biancorossi

Allo stadio Muscolo di Roccella Jonica il Canicattì viene sconfitto 2-0 dal San Luca. I biancorossi tornano a casa senza punti e concludono così il loro 2023. A decidere il match le reti nella ripresa di Pezzati e Aboubacar.

Pidatella inizia il match col 3-5-2: Testagrossa tra i pali; Amenta, Petrucci e Frangiamone in difesa; Sidibe, Diaz, Viglianisi, Salvia e Tedesco a centrocampo; Catania e Bonilla in attacco.

La prima frazione di gioco è davvero equilibrata, entrambe le squadre provano a fraseggiare in maniera pulita nel tentativo di imbastire azioni offensive degne di nota. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Ad avvio ripresa, però, il San Luca accelera e alza il baricentro. La manovra offensiva dei calabresi è più fluida rispetto al primo tempo e al 58’ la squadra di Iannì si porta in vantaggio: la firma del gol dell’1-0 è di Pezzati. I biancorossi provano a reagire ma la difesa dei padroni di casa non si scompone di fronte ai timidi attacchi della squadra di Pidatella.

Al 77' Aboubacar trova il gol del raddoppio che, di fatto, mette in ghiaccio i tre punti per il San Luca. I ragazzi di Pidatella rimangono, così, fermi a quota 18 in classifica: servirà un grande girone di ritorno per centrare l'obiettivo salvezza.