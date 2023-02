San Luca-Canicattì, biancorossi beffati al 94': un colpo di testa di Pelle gela la squadra di Pidatella

Una sconfitta amarissima, maturata solo nei secondi finali della gara: il San Luca batte 1-0 il Canicattì grazie ad una rete di Pelle, giunta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il calciatore del San Luca, solo in area di rigore, ha avuto il tempo di staccare di testa indisturbato e battere Scuffia. Una grave disattenzione della difesa biancorossa risulta, dunque, fatale alla formazione di Orazio Pidatella.

La partita è stata sostanzialmente equilibrata, con ritmi alti ed intensi, a tratti anche nervosa. Nel primo tempo entrambe le squadre cercano di verticalizzare, nel tentativo di creare pericoli in area avversaria. Al 36' Murdaca sfiora il vantaggio, su palla inattiva, ma il suo tocco ravvicinato termina fuori. Al 42' Licciardello si coordina in area, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. Un minuto dopo i biancorossi hanno un'altra buona chance da corner, ma la conclusione di Raimondi è sporca e termina a lato della porta difesa da Antonino. Si va al riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa alzano ancora il ritmo della manovra, ma i biancorossi sono bravi a chiudere gli spazi. Nel finale le squadre si allungano moltissimo, lasciando maggiori libertà agli attacchi. Al 94' Leveque crossa in mezzo da calcio d'angolo e trova libero in area Pelle: il suo colpo di testa rimbalza a terra e batte Scuffia.

I biancorossi restano così a quota 33 punti in classifica: con un pizzico di attenzione in più sarebbe potuto arrivare un risultato in grado di muovere la classifica. Nel prossimo turno il Canicattì riceverà in casa il Licata, in un derby particolarmente sentito.