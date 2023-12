San Luca-Akragas, vince l'equilibrio: il match termina senza reti

L'Akragas torna dal Macrì di Locri con un punto in tasca: la squadra di Marco Coppa pareggia 0-0 contro il San Luca, al termine di novanta minuti sostanzialmente equilibrati. Le formazioni si dividono la posta in palio, vince l'equilibrio: sia i Giganti che i padroni di casa ci hanno provato ma le difese hanno retto bene e, probabilmente, è mancato un pizzico di lucidità negli ultimi venti metri.

Coppa schiera i suoi con un 4-3-2-1: Busà in porta; Di Stefano, Rechichi, Pantano e Petrucci in difesa; Perez, Garufo e Sanseverino a centrocampo; Di Mauro e Llama a supporto di Leuca. Nella prima frazione di gioco non sono moltissime le azioni degne di nota, i 22 calciatori in campo occupano bene gli spazi ma non pungono.

Nella ripresa il San Luca è più fresco atleticamente e maggiormente pericoloso in attacco, riuscendo ad imbastire alcune azioni offensive interessanti ed efficaci. I calabresi sfiorano il vantaggio, anche nel finale, ma la difesa biancazzurra riesce a tenere botta.