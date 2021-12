Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la tredicesima giornata

Si è conclusa da poco la tredicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza Sicilia in un turno che complessivamente sorride alle squadre agrigentine. Chi esce veramente trionfante è l'Akragas che batte la Parmonval in casa e in virtù del pareggio della Nissa contro Misilmeri conquista la vetta in solitaria.

Canicattì dal canto suo tiene la scia vincendo un combattutissimo derby contro lo Sciacca al Gurrera portandosi a tre punti dai biancazzurri con una partita da recuperare. Vince anche la Pro Favara che a Monreale strappa un successo di capitale importanza che ne rilancia definitivamente le ambizioni. Pomeriggio amaro invece per Casteltermini che dopo la vittoria di domenica scorsa sul Marsala è costretto a cedere il passo ad un Mazara in netta ripresa. Qui sotto i risultati e la classifica del campionato.

I risultati della tredicesima giornata

Akragas-Parmonval 3-0

Dolce Onorio Marsala-Castellammare 0-1

Enna-Mazarese (rinviata)

Monreale-Pro Favara 0-1

Nissa-Don Carlo Misilmeri 1-1

Unitas Sciacca-Canicattì 2-3

Mazara-Casteltermini 3-0

Oratorio San Ciro e Giorgio-Cus Palermo 2-1

La classifica

Akragas 29; Nissa 27; Canicattì*, Marineo 26; Misilmeri 24; Pro Favara 22; Mazarese 20*, Castellammare*, Mazara 19; Sciacca 17; Enna****16; Parmonval 10; Monreale, Casteltermini 8; Cus 5; Marsala 3.

* una partita in meno

**** quattro partite in meno