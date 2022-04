Eccellenza, i risultati e la classifica della ventottesima giornata

La ventottesima giornata del campionato di Eccellenza girone A consegna alla storia un verdetto che ormai era nell’aria. Il Canicattì con due giornate d’anticipo (e una partita in meno) è promosso in Serie D dopo la vittoria per 4-1 sullo Sciacca, che dice così addio al sogno play-off.

Un sogno che invece continua per la Pro Favara, che batte il Monreale e conserva il vantaggio di quattro punti sulla Mazarese in attesa dei recuperi dell’Enna. Il derby contro l’Akragas, che in questo turno non ha giocato vista la sospensione della partita contro la Parmonval per impraticabilità del campo, può essere decisivo.

In bassa classifica continua invece l’agonia del Casteltermini, giunto alla sua undicesima sconfitta consecutiva contro il Mazara. Il club granata al momento è ancora in zona play-out: i due recuperi contro le concorrenti Monreale e Dolce Onorio Marsala non hanno però a questo punto margine di errore. Qui sotto la classifica e i risultati.

Castellammare- Dolce Onorio Marsala 4-3

Canicattì-Unitas Sciacca 4-1

Casteltermini-Mazara 1-3

Cus Palermo-Oratorio San Ciro e Giorgio 0-5

Don Carlo Misilmeri-Nissa 2-1

Mazarese-Enna 1-0

Parmonval-Akragas (rinviata sabato per impraticabilità del campo)

Pro Favara-Monreale 4-0

La classifica

Canicattì 67 *; Akragas 56*; Misilmeri 53*; Pro Favara 51; Mazarese 47; Marineo 46; Enna ** 43; Sciacca 42; Mazara 41; Nissa 38**; Castellammare 37; Parmonval 34*; Monreale 15*; Casteltermini 12 **; Marsala 11 **, Cus 9.

** due partite in meno

* una partita in meno