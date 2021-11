Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo la dodicesima giornata

Una giornata nel complesso positiva quella che si è conclusa poco fa per le squadre agrigentine del girone A di Eccellenza. In quattro partite (il Canicattì non ha giocato la sua a Ravanusa contro l'Enna per via del focolaio Covid degli avversari) sono arrivate tre vittorie, tutte molto pesanti, ed una sconfitta.

L'Akragas si conferma ancora una volta in vetta espugnando il campo della Mazarese con una vittoria di misura che le consente di agganciare la Nissa a 26 punti. Successo importante anche per la Pro Favara che batte la Parmonval in casa e si rilancia in alta classifica. Di importanza capitale la prima vittoria di mister Accursio Sclafani sulla panchina del Casteltermini che batte il Marsala in casa e si rilancia nella corsa salvezza. Sconfitta di misura invece per lo Sciacca che a Misilmeri tiene testa ai padroni di casa cui si arrende solo alla fine in un match rocambolesco. Qui sotto la panoramica completa:

Cus Palermo-Nissa 0-2 (giocata ieri)

Casteltermini-Dolce Onorio Marsala 3-0

Monreale-Mazara 0-1

Pro Favara-Parmonval 1-0

Canicattì-Enna (rinviata)

Castellammare-Oratorio San Ciro e Giorgio 0-2

Don Carlo Misilmeri-Unitas Sciacca 4-3

Mazarese-Akragas 0-1

La classifica

Nissa, Akragas 26; Canicattì*, Misilmeri, Marineo 23; Mazarese 20; Pro Favara 19, Sciacca 17, Mazara, Enna***, Castellammare* 16; Parmonval 10, Monreale* Casteltermini 8; Cus 5, Marsala 3

*** Tre partite in meno

* Una partita in meno