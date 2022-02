Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventiduesima giornata

Si è da poco conclusa la ventiduesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno complessivamente favorevole alle agrigentine, soprattutto per quanto riguarda l'alta classifica. Il risultato più importante arriva da Misilmeri dove il Canicattì capolista ha strapazzato i locali con un netto 4-0 portandosi a dieci punti di vantaggio sulla Don Carlo: la serie D è quasi ipotecata. L'Akragas approfitta della caduta del Misilmeri accorciando a un punto dopo la vittoria nel derby contro il Casteltermini, sempre più ingolfato nella zona play-out. Conferme anche per la Pro Favara che ottiene il suo undicesimo risultato utile di fila, battendo Marineo in trasferta.

Giornata amara invece per lo Sciacca che perde lo scontro diretto contro il Mazara: i neroverdi restano comunque con una distanza di sicurezza dalla zona pericolo dove nessuna delle squadre ha fatto punti. Qui sotto la panoramica completa di risultati e classifica.

Cus-Mazarese 0-3 (giocata ieri)

Casteltermini-Akragas 0-3

Dolce Onorio Marsala-Nissa 2-4

Don Carlo Misilmeri-Canicattì 0-4

Mazara-Unitas Sciacca 2-1

Monreale-Enna 2-3

Pro Favara-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-0

La classifica

Canicattì 54; Misilmeri 44; Akragas 43; Pro Favara 41; Enna, Mazarese 37; Nissa 34; Parmonval, Castellammare 31; Sciacca, Marineo 30; Mazara 28; Casteltermini, Monreale 12; Marsala 11, Cus 8.