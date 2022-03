Eccellenza, i risultati e la classifica della ventiseiesima giornata

Il ventiseiesimo turno del girone A di Eccellenza (giocato in composizione ridotta a causa di ben tre partite rinviate per Covid) ha regalato dei risultati importanti nella definizione dell'alta classifica. L'attesissimo derby tra Canicattì e Akragas finisce con un pareggio che non cambia drasticamente i rapporti di forza delle squadre.

La sorpresa più grande arriva invece da Favara dove i gialloblù hanno sorprendentemente perso contro il Mazara quintultimo, consentendo l'aggancio alla Mazarese (che ha una partita da recuperare) nonché la scia di sorpasso all'Enna (anch'esso con una gara da giocare). In zona play-off si riaprono dunque i giochi per lo Sciacca, vittorioso sul Cus e ora a quattro punti da un posto al sole. In zona play-out il Casteltermini perde la sua decima partita di fila contro il Marineo rimanendo quart'ultimo, con Marsala e Monreale che devono ancora giocare il loro scontro diretto. Qui sotto la panoramica completa.

Cus Palermo-Unitas Sciacca 0-3

Canicattì-Akragas 1-1

Castellammare-Nissa (rinviata per Covid)

Casteltermini-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-4

Don Carlo Misilmeri-Enna (rinviata per Covid)

Monreale-Dolce Onorio Marsala (rinviata per Covid)

Pro Favara-Mazara 0-3

Mazarese-Parmonval 4-2

La classifica

Canicattì 61 *; Akragas 53; Misilmeri 47*; Pro Favara 44, Mazarese 44*; Enna 43 *; Sciacca 42 ; Marineo 40, Nissa 37***;Parmonval, Castellammare 34*; Mazara 32*; Casteltermini *, Monreale** 12; Marsala 11 **, Cus 8.

*** tre partite in meno

** due partite in meno

* una partita in meno