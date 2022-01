Eccellenza, i risultati e la classifica della sedicesima giornata

Si è da poco conclusa la sedicesima giornata del girone A di Eccellenza, la prima giocata dal 19 dicembre dello scorso anno. Delle cinque agrigentine impegnate nel torneo non è scesa in campo la Pro Favara, il cui match contro l’Enna è stato rinviato a causa del focolaio Covid in corso nella squadra gialloblù.

In questo pomeriggio sorride a 32 denti il Canicattì che vince lo scontro di Strasatti contro il Dolce Onorio Marsala penultimo e allunga in vetta complice il pareggio della Don Carlo Misilmeri a Mazara e la sconfitta dell’Akragas. I biancazzurri hanno infatti perso il derby giocato al Gurrera contro lo Sciacca che conquista così tre punti fondamentali per continuare a rimanere in zona tranquillità.

Chi da questa zona si allontana è il Casteltermini, sconfitto in casa al Franco Lombardo dal Castellamare: i granata perdono ulteriore terreno dalla Parmonval, prima delle squadre in zona play-out, uscita vittoriosa da Caltanissetta. Qui sotto i risultati e la classifica completa.

I risultati della sedicesima giornata del girone A di Eccellenza

Casteltermini-Castellammare 0-3

Dolce Onorio Marsala-Canicattì 1-5

Mazara-Don Carlo Misilmeri 1-1

Monreale-Cus Palermo (rinviata)

Oratorio San Ciro e Giorgio-Mazarese 0-1

Pro Favara-Enna (rinviata)

Nissa-Parmonval 0-2

Sciacca-Akragas 1-0

La classifica

Canicattì 35; Misilmeri 31; Akragas 30; Nissa 28; Mazarese, Marineo, Castellammare* 26; Enna**, Pro Favara 24*; Mazara 23; Sciacca 22; Parmonval 19; Casteltermini 12; Monreale 9*; Marsala 6; Cus* 5.

* una partita in meno

** due partite in meno