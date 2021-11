Eccellenza Girone A: risultati e classifica dopo l'undicesima giornata

Si è conclusa l'undicesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza Sicilia. Il supermatch della settimana in programma all'Esseneto tra Akragas e Canicattì vede prevalere i biancazzurri, vittoriosi grazie alle reti di Gambino e Tuniz nella ripresa. La squadra di Anastasi raggiunge proprio i racinari in vetta alla classifica a quota 23: a far loro compagnia in testa anche la Nissa, vittoriosa sul Castellammare.

Mezzo passo falso per lo Sciacca di Giuseppe Geraldi, una delle squadre apparse di recente più in forma, che nel fortino del Gurrera pareggia contro il Cus Palermo terzultimo; i neroverdi restano comunque vicini all'alta classifica a quota 17 punti, a tre sole lunghezze dalla zona playoff. In scia segue la Pro Favara che ha espugnato il campo del Mazara lasciandosi definitivamente alle spalle la zona playout nella quale invece rimane il Casteltermini, sconfitto di misura a Marineo. Qui sotto la panoramica completa:

I risultati

Parmonval-Mazarese 2-1 (giocata ieri)

Akragas-Canicattì 2-0

Dolce Onorio Marsala-Monreale 1-1

Enna-Don Carlo Misilmeri 1-2

Nissa-Castellammare 1-0

Unitas Sciacca - Cus Palermo 1-1

Mazara-Pro Favara 0-2

Oratorio San Ciro e Giorgio-Casteltermini 2-1

La classifica

Nissa, Akragas, Canicattì 23; Mazarese, Misilmeri, Marineo 20; Sciacca 17, Enna**, Castellammare*, Pro Favara 16; Mazara 13; Parmonval 10; Monreale 8; Cus, Casteltermini 5; Marsala 3.

*una partita in meno

** due partite in meno