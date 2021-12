Eccellenza Girone A: risultati e classifica della quindicesima giornata

Il Canicattì espugna Marineo e in virtù della sconfitta dell'Akragas ad Enna può chiudere il girone d'andata in vetta. Pro Favara e Casteltermini pareggiano il derby al Bruccoleri. Lo Sciacca viene fermato in casa dalla Parmonval