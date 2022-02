Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventesima giornata

Si è da poco concluso il ventesimo turno del girone A di Eccellenza, un turno che si è rivelato positivo complessivamente per le compagini agrigentine. In alta classifica il Canicattì continua la sua marcia vincendo per 0-2 a Castellammare: l'Akragas tornato alla vittoria contro il Mazara, resta distante in dieci punti. La Pro Favara batte sul filo di lana la Nissa e tiene la scia dei biancazzurri.

Vittoria importante anche per lo Sciacca che espugna l'ostico campo di Marineo in rimonta. L'unica squadra a non sorridere è il Casteltermini che apre il La Bianca-bis con la sconfitta contro la Mazarese. Qui sotto la panoramica completa del ventesimo turno di campionato.

Castellammare-Canicattì 0-2

Cus Palermo-Don Carlo Misilmeri 0-4

Casteltermini-Mazarese 0-1

Dolce Onorio Marsala-Enna 2-2

Mazara-Akragas 0-2

Monreale-Parmonval 0-7

Oratorio San Ciro e Giorgio-Unitas Sciacca 1-3

Pro Favara-Nissa 2-1

La classifica

Canicattì 48; Misilmeri 43; Akragas 38; Pro Favara 37; Mazarese 33; Enna 31, Nissa, Castellammare 30; Marineo 29; Sciacca 27; Mazara, Parmonval 25; Casteltermini, Monreale 12; Marsala 11; Cus 9