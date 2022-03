Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventiquattresima giornata

Si è da poco concluso, al netto di Canicattì-Mazarese e Monreale-Nissa rinviate per Covid, il ventiquattresimo turno del girone A di Eccellenza, cominciato ieri con la vittoria dell'Akragas sul Cus Palermo. La partita del Bruccoleri tra Pro Favara e Dolce Onorio Marsala è stata sospesa dopo dieci minuti sul risultato di 1-0 per i padroni di casa: gli avversari, arrivati in 7, numero minimo per giocare, sono rimasti in 6 dopo l'infortunio di un giocatore. I gialloblù vanno verso la vittoria per 3-0 a tavolino. Nel derby agrigentino in programma a Casteltermini è lo Sciacca a vincere, battendo i padroni di casa per 2-1: i neroverdi si rilanciano in classifica; i granata, ancora a secco di punti nel girone di ritorno, restano terzultimi. Qui sotto la panoramica completa.

Canicattì-Mazarese (rinviata per Covid)

Castellammare-Enna 1-0

Casteltermini-Unitas Sciacca 1-2

Cus Palermo-Akragas 0-3 (giocata ieri)

Don Carlo Misilmeri-Parmonval 2-0

Mazara-Oratorio San Ciro e Giorgio 0-0

Monreale-Nissa (rinviata per Covid)

Pro Favara-Dolce Onorio Marsala (sospesa per la mancanza del numero minimo di giocatori della formazione ospite, presentatasi con sette effettivi e rimasta in sei dopo un infortunio, la vittoria sarà assegnata a tavolino ai padroni di casa)

La classifica

Canicattì 57 *; Akragas 49; Misilmeri 47; Pro Favara 41; Mazarese*, Enna 40; Nissa 37*; Sciacca 36; Parmonval, Marineo, Castellammare 34; Mazara 29; Casteltermini, Monreale* 12; Marsala 11, Cus 8.

* Una partita in meno