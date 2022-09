La città rende omaggio ai "piccoli" campioni dell'Athena: festa grande a palazzo dei Giganti

Riconoscimento ufficiale per i giovani calciatori della Asd Athena di Agrigento che bene hanno figurato al recente “Ravenna top cup 2022”, il torneo internazionale che fra le 96 squadre partecipanti, insieme alle leve biancazzurre della classe 2009, ha visto scendere in campo anche i pari età dei settori giovanili di prestigiosi club di serie A come Juventus, Atalanta, Parma, Genoa, Torino, Locomotiv Zagabria, Empoli.

La squadra, unitamente allo staff tecnico e ai genitori dei ragazzi, sono stati ricevuti nella sala Giunta del Comune di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè ha omaggiato il successo sportivo con una targa ricordo. Il primo cittadino ha incoraggiato i giovani atleti a impegnarsi nel difficile cammino sportivo senza però mai tralasciare lo studio, considerando il calcio non come una futura professione ma come un'attività sana e divertente. Il torneo di Ravenna, per la squadra agrigentina è stata anche una passerella importante per i piccoli calciatori. E per uno di loro, secondo quanto anticipato dal direttore tecnico Giovanni Sorce, ci sarà l'opportunità di effettuare uno stage per un importante club di serie A.