La Pro Favara cerca riscatto contro il Resuttana: Tudisco convoca 22 giocatori

Che l'inizio, tra il doppio derby di coppa contro l'Akragas e il debutto in campionato contro la Don Carlo Misilmeri, sarebbe stato duro era nell'ordine delle cose ma era comunque difficile immaginare di vedere una Pro Favara così in difficoltà. La squadra gialloblù, pur facendo intravedere cose interessanti, ha pagato grande dazio alle avversarie finendo col perdere le tre sfide segnando solo due gol e subendone 10.

La sfida in trasferta contro il neopromosso Resuttana San Lorenzo in programma domani pomeriggio al Pasqualino di Carini per la squadra di Tudisco è una tappa fondamentale per poter cominciare la propria marcia verso quell'alta classifica che rappresenta l'obiettivo di base, anche in virtù degli sforzi fatti sul mercato. In vista della gara di domani il tecnico gialloblù ha convocato 22 giocatori: la Pro Favara dovrà fare a meno dello squalificato Marino mentre sono assenti il portiere spagnolo Hugo Eyre e il difensore Lautaro De Rios. Qui sotto l'elenco completo.

Portieri: D'Andrea, Scannella, Avignone

Difensori: Caternicchia, Buscarino, Ferotti, Fallea, Miano, Marchica, Rizzo

Centrocampisti: CamIlleri, Bossa, Incatasciato, Fricano, Aureliano, Castronovo

Attaccanti: Graziano, Calagna, La Piana, Dembele, De Luca, Rinoldo