Licata, al Granillo arriva una sconfitta: la LFa Reggio Calabria batte i gialloblù 2-0

Il Licata di Pippo Romano cade al Granillo di Reggio Calabria: i padroni di casa de La Fenice Amaranto (la squadra nata dalle ceneri della storica Reggina) battono 2-0 i gialloblù.

La gara inizia subito in salita per il Licata, visto che all'11' i calabresi si portano in vantaggio: è Nino Barillà, dagli undici metri, a battere Valenti. I gialloblù provano a reagire ma palesano alcune difficoltà nel creare occasioni da gol: le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato parziale di 1-0.

Nella ripresa il Licata prova ad orchestrare la manovra offensiva con più rapidità ma la difesa amaranto non corre particolari pericoli.

Nel secondo minuto di recupero ecco la rete che chiude definitivamente il match: è Niccolò Marras a scrivere il proprio nome a referto.

I gialloblù, dunque, restano a quota 12 punti in classifica: nel prossimo turno affronteranno in casa l'Acireale.