Licata, disfatta in Campania: il Real Casalnuovo vince 5-0

Un sabato da dimenticare per il Licata, una trasferta molto amara per i tifosi gialloblù (colpiti da un vile agguato mentre tornavano dalla trasferta in Campania). La formazione di Pippo Romano perde 5-0 contro il Real Casalnuovo, al termine di un match a senso unico. Troppo forti i padroni di casa, gli ospiti mai in partita.

Al 7' Carnevale porta avanti i suoi: punizione di Reginaldo, tap-in vincente del calciatore del Real Casalnuovo. Al 27' è Reginaldo a scrivere il proprio nome a referto, quattro minuti dopo il tris lo firma Pinna a porta sguarnita. Bello l'assist di Vivacqua, abile a condurre la ripartenza vincente dei padroni di casa.

Nella ripresa il Real Casalnuovo dilaga: al 50' show di Carnevale, che salta tutti i marcatori in dribbling e batte Valenti con un tocco morbidissimo. Il pokerissimo arriva con Pinna al 77', bravo a finalizzare un bel filtrante di un compagno.

A fine gara il commento amaro di Pippo Romano: "Conoscevo il valore del Real Casalnuovo - ha esordito il tecnico - noi non siamo stati per nulla in partita. Eravamo out da un punto di vista fisico e mentale, è mancata la voglia e la fame che ci caratterizzano. E' un periodo non buono, dobbiamo tornare umili come fatto qualche settimana fa: mi dispiace per quei tifosi che sono arrivati fin qui, hanno assistito ad uno scempio. Mi assumo tutte le responsabilità".