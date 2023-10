Akragas, l'amarezza di Coppa: "Rigore che ha smontato gli equilibri, puntavamo sulle ripartenze"

E' visibilmente amareggiato, a fine partita, Marco Coppa: l'allenatore dell'Akragas ha provato ad analizzare il ko subito dai suoi contro il Real Casalnuovo. Una sconfitta, quella in Campania, che lascia rammarico e rimpianti: sino al calcio di rigore realizzato dai padroni di casa, il Gigante aveva disputato una partita attenta e ordinata.

Lo ammette, a fine match, anche il tecnico biancazzurro: "Sino al loro calcio di rigore i ragazzi avevano messo in campo grande diligenza tattica - ha esordito Coppa - avevamo preparato così la gara. Sapevamo che loro volevano la vittoria a tutti i costi e per questo puntavamo sulle ripartenze. Avevamo costruito bene la partita durante la settimana, il tiro dagli undici metri ha scombussolato i nostri piani.Ci è mancato come al solito cinismo sotto porta, dovevamo segnare e sfruttare bene alcune ripartenze nel primo tempo".

L'allenatore, poi, ha glissato sulla direzione arbitrale: "Non parlo più degli arbitri - ha puntualizzato Coppa - anche oggi un rigore contro, nessuno per noi quando invece ci poteva stare. Adesso lavoreremo con una settimana tipo, finalmente. Speriamo di poter riprendere alcuni concetti - ha concluso Coppa - vogliamo prepararci bene alla prossima partita".