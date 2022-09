"Ravenna Top Cup 2022", il sogno dell'Athena 2009 finisce ai quarti di finale: scritta una pagina di storia di calcio giovanile

Il sogno dell'Athena 2009 - che ha comunque scritto la storia del calcio giovanile di Agrigento - si è interrotto ai quarti di finale. Alcune incertezze dei ragazzi dell'Athena hanno fatto sì che la squadra, composta da tredicenni e quattordicenni, non riuscisse a superare "l'ostacolo" Empoli F.C.. Il torneo internazionale "Ravenna Top Cup 2022" finisce così per i "piccoli" agrigentini che però porteranno a casa quello che è stato un autentico traguardo: l'Athena 2009 è stata l'unica squadra dilettantistica siciliana rimasta in gara e arrivata, appunto, ai quarti di finale. Erano ben 96 le squadre iniziali del torneo internazionale. Di queste ne erano rimaste soltanto 8: Juventus, Atalanta, Parma, Genoa, Torino, Locomotiv Zagabria, Empoli ed Athena.

"Non ci sono parole per descrivere l'emozione di questa meravigliosa esperienza che i nostri ragazzi ci stanno facendo vivere - hanno scritto, prima del match contro l'Empoli, dalla scuola calcio Athena - . E' un risultato oltre ogni ragionevole aspettativa, un risultato che premia il lavoro svolto, frutto di programmazione e professionalità, dalla scuola calcio Athena nel corso degli anni. Non ci sono parole per ringraziare in primis i ragazzi, guidati sapientemente da mister Sossio Aruta, e tutti i genitori che per noi sono una risorsa imprescindibile". A Ravenna, oltre a mister Sossio Aruta, è stato presente anche il direttore tecnico della scuola calcio Athena Giovanni Sorce e una nutrita compagine dei genitori dei giovani calciatori.

L'Athena 2009 è riuscita ad imporsi, quasi come fosse un rullo compressore, con il Forlì 1919, con i macedoni dello Young Team e con il Soccer Fasano. A fermare gli agrigentini soltanto i pari età della Juventus che è arrivata prima del girone. L'Athena è invece arrivata seconda. Gli agrigentini - in quella che è stata la seconda fase, apertasi con i sedicesimi - hanno sbaragliato anche i "cugini" del Fair Play (Messina), confermandosi tra le migliori 16 squadre del torneo e l'unica siciliana. Agli ottavi di finale, l'Athena si è imposta con un 4 a 1 contro l'Accademia Calcio Roma che era riuscita a vincere, ai rigori, con la S. S. Lazio. Di fatto, l'Athena si è confermata - ed è stato un risultato stupefacente - fra le migliori 8 squadre del torneo internazionale. Stamani il match contro l'Empoli F. C. che aveva battuto l'Olimpia Lubiana.