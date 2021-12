Tragedia di Ravanusa: rinviata la sfida tra Canicattì e Nissa

L'incontro tra Canicattì e Nissa, valido per la quattordicesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza Sicilia in programma a Ravanusa, è stato rinviato. Inevitabile dopo la tragedia che ieri ha colpito il comune agrigentino, devastato dall'esplosione avvenuta ieri sera in via Trilussa, che ha causato la morte di tre persone e il crollo di quattro palazzine con i Vigili del Fuoco, soccorritori e volontari a lavoro senza sosta per cercare di salvare le altre sei vite in pericolo e mettere in sicurezza la popolazione.

La decisione è stata presa dal presidente del Comitato Regionale Sandro Morgana, in segno di solidarietà e cordoglio del calcio siciliano per la grave tragedia che ha colpito la comunità di Ravanusa. La partita sarà recuperata a data da destinarsi.