Ragusa-Licata, ufficiale il cambio di giorno e orario: la partita si giocherà sabato alle ore 15

Ragusa-Licata, match valido per la 16esima giornata del Girone I di Serie D, si giocherà sabato alle ore 15. La sfida, tutta siciliana, originariamente era in programma domenica alle ore 14.30. Nella mattinata odierna, invece, è arrivata la comunicazione di una variazione relativa al giorno e all'orario programmato. Lo hanno reso noto entrambe le squadre, sui propri profili social.

Allo stadio Aldo Campo Ragusa e Licata si sfideranno in un vero e proprio scontro diretto, certamente importante ai fini della classifica. I padroni di casa, infatti, si trovano in sesta posizione a due lunghezze di vantaggio sul Trapani, Castrovillari e proprio sui gialloblu. Ottenere bottino pieno, per entrambe le squadre, sarebbe estremamente utile.