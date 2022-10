Canicattì, all'Aldo Campo regna l'equilibrio: pareggio a reti bianche contro il Ragusa

Pareggio a reti bianche tra Ragusa e Canicattì, nel match valido per la settima giornata di campionato. All’Aldo Campo vince la noia: l’equilibrio permane per tutti i novanta minuti. Poche le emozioni offerte dal campo, così come le occasioni create.

Bonfatto schiera il suo undici di partenza con il classico 4-3-3. Scuffia tra i pali, in difesa Fuschi, Raimondi, Pettinato e Di Mercurio; Cardinale, Scalisi e Sidibe a centrocampo; in avanti Scopelliti, il bomber Manfrè e Licciardello. Raciti risponde con un 3-5-2 con Busà in porta; Falla, Pertosa, Strumbo a comporre il trio dietro; Napoli, Meola, Valenca, Cess e Cacciola in mezzo al campo; in avanti spazio alla coppia formata da Catalano e Randis.

Il primo tempo offre veramente pochi sussulti, le squadre fraseggiano senza mai pungere le difese. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Randis per i padroni di casa, ma la sua girata è abbastanza debole. Si va al riposo sul parziale di 0-0. Ad inizio ripresa Bonfatto effettua un doppio cambio: fuori Scopelliti e Scalisi, dentro Russo e Privitera. Il leitmotiv del match non cambia, entrambe le formazioni verticalizzano poco e non producono occasioni degne di nota. La manovra offensiva biancorossa, nonostante i cambi, non acquisisce la verve giusta per impensierire la difesa del Ragusa. La squadra di Raciti ci prova con Cess ma sul suo tiro è bravo Scuffia a farsi trovare pronto. Si arriva così al triplice fischio: match senza reti ed un punto ad entrambe le formazioni.

Il Canicattì muove ancora la classifica, secondo pareggio consecutivo dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro il Trapani. Sono 8 i punti totali in classifica per la formazione biancorossa, che domenica nell'ottava giornata sfiderà in casa il San Luca. La squadra calabrese oggi ha sconfitto, in casa, il Cittanova per 3-1, portandosi a quota 6 in classifica.