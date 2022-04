Promozione, Raffadali in corsa per i playoff, Kamarat ai playout: gli scenari delle agrigentine ad un turno dalla fine

Per le due agrigentine impegnate nel girone A di Promozione il campionato ha raccontato storie diametralmente opposte. Il Raffadali, passato in questa stagione dalla guida di Mercante a quella di Falsone, è in lizza e sempre più vicino ad un posto per giocarsi i playoff dopo un cammino in crescendo. Il Kamarat di Mimmo Bellomo invece si ritrova condannato a dover giocare i playout contro la Supergiovane Castelbuono. Per entrambe saranno decisivi gli ultimi 90 minuti del campionato vinto dal Resuttana San Lorenzo, con Folgore e Casteldaccia già ai playoff e Villabate retrocesso in prima categoria.

Il Raffadali, quarta forza del campionato con 44 punti è chiamato ad affrontare in trasferta il Partinicaudace, squadra sulla carta abbordabile e con motivazioni decisamente ridotte visto che ha conquistato la salvezza nella scorsa giornata.In caso di vittoria la squadra gialloverde sarebbe sicura di giocarsi l'Eccellenza negli spareggi; in caso di pareggio o sconfitta tutto dipenderà dal risultato del Gangi, quinto ad un punto di distanza e impegnato contro la Folgore terza e potenziale avversario nella postseason. I madoniti avendo lo scontro diretto a sfavore con il Raffadali per superare i gialloverdi in classifica possono solamente vincere e sperare in un loro passo falso. In caso di sconfitta a Partinico e vittoria del Gangi alla squadra di mister Falsone non basterebbe il quinto posto visto che il Casteldaccia è secondo con 10 punti di distacco; in caso di pareggio gialloverde e vittoria gangitana la qualificazione arriverebbe solo in caso di sconfitta del Casteldaccia ad Alcamo. I gialloverdi sono comunquee padroni del loro destino.

Per il Kamarat il discorso è diverso: i biancazzurri infatti sono penultimi a pari merito con la Supergiovane Castelbiono a quota 21 ma gli scontri diretti vedono avanti quest'ultima. La squadra di mister Bellomo dovrà dunque fare necessariamente risultato in casa contro il San Vito Lo Capo e sperare che il Carini già salvo faccia lo sgambetto alla squadra di mister Marandano. Laddove questo non accadesse il club cammaratese sarebbe chiamato a 90' di passione al Failla di Castelbuono.