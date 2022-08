Promozione, stabilito il girone delle agrigentine: Kamarat ripescato, torna il derby della montagna contro il Gemini

La Lnd Sicilia ha reso noti i quattro gironi di Promozione per la prossima stagione sportiva. Come già successo lo scorso anno sono solamente due le squadre del territorio agrigentino a prendere parte al torneo nel gruppo A: le circostanze hanno voluto che fossero le due protagoniste del derby della montagna ovvero Gemini e Kamarat.

In principio questa possibilità non c'era visto che lo scorso anno il Gemini ha vinto il campionato (sotto la guida di Renato Maggio, mister leggenda in quel di Cammarata) di Prima Categoria, serie nella quale il Kamarat era invece retrocesso dopo i playout: la rinuncia di un'altra compagine agrigentina, il Raffadali, ha spianato le porte al ripescaggio biancazzurro, divenuto oggi ufficiale.

Le due squadre torneranno dunque ad affrontarsi a sette anni di distanza dall'ultima volta, avvenuta nel campionato di Eccellenza 2014/2015. Entrambe saranno chiamate ad affrontare un girone ostico in cui spicca la presenza di Alcamo e San Vito Lo Capo, che hanno rinforzato le squadre con innesti di spessore. Qui sotto le squadre del campionato.

Il girone A

Accademia Trapani; Alba Alcamo; Casteltermini;Città di Carini; Città di San Vito Lo Capo; Folgore Castelvetrano; Fc Marsala; Fulgatore, Gemini; Iccarense, Kamarat, Partinicaudace, Petrosino.