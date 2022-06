Pro Favara, il ritorno di Salvatore Marrone: "Ho un legame forte con la squadra, qui per andare in Serie D"

Dopo un anno di "pausa" Salvatore Marrone è tornato ad essere operativo nei ranghi dirigenziali della Pro Favara. Da sempre legato alla squadra gialloblù, della quale è stato dirigente per tanti anni, Marrone (in passato anche ex vicepresidente dell'Akragas) torna con entusiasmo ed un'importante ambizione: quella di contribuire alla promozione in Serie D del club.

In prima battuta l'imprenditore favarese spiega cosa lo ha spinto a rientrare in società: "Il ritorno è dato in primis dall'attaccamento forte che ho per la città e per questi colori -spiega ad AgrigentoNotizie - l'input è arrivato dal presidente Rino Castronovo e sono onorato di essere al suo fianco. Per la mia città ho un debole come anche per i tifosi della squadra. Allora ho detto al presidente che se dovevo tornare lo volevo fare per qualcosa di significativo. Ci siamo seduti per stabilire gli obiettivi e abbiamo deciso di puntare a un campionato importante: se le cose si mettono per il verso giusto proveremo a fare la D".

Marrone spiega come la Pro Favara si stia apprestando a lavorare con voglia e ottimismo in vista della prossima stagione: "Sono ottimista, la società è seria -afferma - ci siamo confrontati a lungo e poi è arrivata la conferma di mister Tudisco. Non lo conoscevo ma sembra una persona preparata, d'altronde l'anno scorso ha dimostrato di esserlo mettendosi in risalto con una squadra giovane. Ora abbiamo discusso sulla squadra da formare: lui ha le idee chiare e io sono d'accordo. Poi c'è Tino Longo che è una garanzia, un appassionato unico. La nostra missione è questa: accontentare la tifoseria gialloblù perché la città merita. Darò il meglio di me stesso: quest'anno dobbiamo fare il salto di categoria, poi se riesce o meno lo vedremo ma da parte nostra c'è la volontà di fare bene".

In chiusura il dirigente gialloblù spiega cosa servirà per raggiungere l'obiettivo promettendo il massimo impegno: "Quest'anno probabilmente è mancata un po' di esperienza e la coperta lunga -conclude - in attacco quindi cercheremo di intervenire qui, costi quel che costi ma facendo le cose per bene portando quello che serve. Ribadisco che ce la metteremo tutta: sappiamo che ci saranno altre squadre con il nostro stesso obiettivo ma noi siamo determinati e non ci nascondiamo. Noi vogliamo riempire lo stadio e coinvolgere tutta la gente di Favara perché la squadra è soprattutto della città".