Pro Favara, finisce 1-1 la prima amichevole della prestagione contro la Sancatadese

Nella prima amichevole stagionale disputata ieri al Mazzola di Sancataldo buon banco di prova per la Pro Favara contro la Sancataldese, squadra che milita jn Serie D e che quest'anno è allenata dal favarese Matteo Vullo. La partita è finita 1-1, un risultato non male contro una squadra di categoria superiore che ha consentito di mettere minuti nelle gambe per tutta la rosa. All'inizio Tudisco ha provato, schierandolo col 4-3-3 il seguente 11: Scannella in porta; Caternicchia, De Rios, Miano e Rizzo in difesa; Bossa, Fricano, Incatasciato a centrocampo, Rugova, De Luca e La Piana in attacco. .

Per i gialloblu a segno di Calogero La Piana con una pregevole pennellata su punizione dalla distanza. Il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore. La Pro Favara tornerà a disputare un amichevole sabato 20 al Bruccoleri contro il Kamarat di Francesco Fanara. A margine del match il ds gialloblu Tino Longo ha telegraficamente espresso le sue considerazioni: "Una aartita che fornisce prime indicazioni - ha affermato - ancora abbiamo da lavorare. Siamo a metà della preparazione".