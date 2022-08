Pro Favara, prosegue il restyling dello stadio: nuovo look per la tribuna del Bruccoleri

Oltre che sul mercato la Pro Favara continua a muoversi anche sul fronte riguardante lo stadio Bruccoleri. I tifosi che quest'anno assisteranno alle gare interne della Pro Favara troveranno una "colorata" e comoda novità.

"La nostra società che ha in gestione lo stadio- ha detto il dirigente Salvatore Marrone nel corso di una conferenza stampa- ha provveduto ad acquistare sedili di colore giallo e blu che saranno collocati in tutta la tribuna coperta. L'obiettivo è quello di rendere più comoda la seduta degli spettatori che intendono seguire la partita nel settore principale dello Stadio. Inoltre una parte sarà occupata da comodi sedili per la stampa e per le autorità e accrediti di dirigenti ospiti e federazione. Sarà anche un bel colpo d'occhio a tinte gialloblù".

Si tratta della seconda importante novità riguardante l'impianto di Piazzale Giochi Olimpici. L'altra, tanto attesa dai gruppi organizzati del tifo, è la messa in sicurezza della curva Nord con alcuni interventi che inizieranno subito dopo la settimana di Ferragosto per consentire di ottenere l'agibilità del settore e ridare agli ultras lo storico settore. Dopo Ferragosto saranno resi noti i prezzi dei biglietti, le modalità d'acquisto e la campagna abbonamenti.