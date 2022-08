La Pro Favara ai nastri di partenza, il ds Longo: "Soddisfatti del mercato, interverremo solo se necessario"

La Pro Favara ha cominciato i lavori di preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza, nel quale arriva con ambizioni rinnovate dopo una campagna acquisti importante e la voglia di essere protagonista in un torneo che si preannuncia competitivo. Il direttore sportivo Tino Longo fa il punto sulle prospettive della squadra nell'immediato futuro.

In prima battuta Longo parla dello status della squadra, impegnata nel ritiro prestagione al Bruccoleri: ""L'atmosfera è buona - afferma ad AgrigentoNotizie - ci siamo ritrovati con la rosa al completo più gli under: abbiamo in prova 2-3 ragazzi interessanti. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto sul mercato: se servirà qualcosa lo vedremo adesso, sarà il campo a parlare ma siamo fiduciosi. Partiremo con questo gruppo, io vengo da una scuola in cui ho imparato che le squadre si fanno a maggio e infatti ho cominciato a lavorare a maggio. Già a meta luglio avevo l'idea di squadra che a fine luglio è stata definita. Nel caso in cui serva qualcosa lo faremo ripeto ma penso sia difficile migliorare questa rosa".

Longo ha poi fissato quelli che sono gli obiettivi di campo sottolineando l'importanza della struttura societaria: "Noi siamo una società che da anni lavora su un progetto sportivo -conclude - e anche se siamo rallentati dal Covid negli anni passati l'anno scorso abbiamo comunque fatto meglio di quanto aspettavamo: l'obiettivo è migliorare la classifica dello scorso campionato. Voglio sottolineare che in tal senso la società non è solo il ds o il parco giocatori ma tutto l'insieme per come è strutturato. In società ci sono stati ingressi importanti: meriti di quanto abbiamo fatto in questo periodo sono dell'imprenditore Salvatore Marrone, del presidente Rino Castronovo che si è rimesso in gioco ma anche di tutto il complesso dallo staff tecnico a tutte le persone che partecipano e contribuiscono alla vita della società".