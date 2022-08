Pro Favara, il punto di mister Tudisco: "Abbiamo ancora tanto da sudare, sul mercato siamo a posto"

Prosegue la preparazione della Pro Favara, che domenica sarà chiamata ad affrontare l'Akragas nella gara d'andata del èrimo turno di Coppa Italia di Eccellenza, per quello che sarà il primo impegno ufficiale della stagione. Il club gialloblù ieri ha disputato la seconda amichevole del suo precampionato dopo quella contro la Sancataldese affrontando il Kamarat della bandiera favarese Francesco Fanara: per la cronaca la gara (disputata al Bruccoleri davanti ad una buona cornice di pubblico) è terminata 5-0 per i padroni di casa in virtù della rete di De Luca (rigore su fallo su Marchica), della tripletta di Gambino e e del gol finale siglato da Rugova. Il tecnico della Pro Favara Francesco Tudisco a margine del match ha espresso le sue considerazioni sulla preparazione sui canali ufficiali della società.

In prima battuta Tudisco ha parlato della condizione della squadra: "Siamo ancora in una fase di preparazione - ha affermato -siamo ancora pienamente imballati e carichi di lavoro: non siamo riusciti a fare tante cose che proviamo in allenamento e quindi c'è da lavorare. Questo si sapeva poichè l'organico è quasi tutto nuovo ma ho comunque visto indicazioni positive".

In chiusura l'allenatore acese ha parlato delle prospettive della squadra anche in chiave mercato: "Domenica inizierà la prima fase di Coppa Italia - ha concluso - abbiamo grosse aspettative e tutti attendono noi una risposta importante: dobbiamo essere bravi a saperla dare. Che Pro Favara c'è da aspettarsi ve lo diremo strada facendo, è ancora presto. A livello di rosa siamo messi bene quindi a posto così"