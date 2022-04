La Pro Favara tiene accesi i motori per la corsa play-off: doppia sessione di allenamento per i gialloblù

Con il Girone A di Eccellenza attivo solo per i recuperi delle partite rinviate per Covid la Pro Favara prosegue l'avvicinamento alle ultime due partite del suo campionato, che la vedranno scontrarsi nei due derby contro Akragas e Casteltermini. Ai gialloblù basterà vincere una delle due partite per avere la certezza di partecipare ai play-off.

Quest'oggi doppia seduta giornaliera dedicata ad esercizi atletici per gli uomini di Tudisco. A 180' dalla fine del campionato la Pro Favara ottimizza queste due settimane di sospensione differenziando i carichi di lavoro. Tudisco tiene unito campo e spogliatoio sapendo che la partecipazione ai play off passa principalmente dalle prestazioni e soprattutto dai risultati della sua squadra.

Dopo una settimana impegnativa Tudisco ha concesso alla squadra tre giorni di riposo che consentiranno ai giocatori di far rientro nelle proprie sedi per trascorrere la domenica delle Palme in famiglia. Si ritorna in campo martedì prossimo con un programma ben definito di lavoro fino a venerdì santo. Poi pausa per il week end pasquale ed il 19 inizierà la settimana di avvicinamento all'atteso derby con l'Akragas.