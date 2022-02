La Pro Favara vola, Longo: "Siamo la rivelazione del torneo, contro la Nissa spero che vengano in tanti allo stadio"

Dopo la vittoria di sabato contro il Cus, che ha rilanciato ulteriormente le ambizioni di classifica assestandola al quarto posto a quattro lunghezze di vantaggio dal quinto, la Pro Favara si appresta a tornare in campo domani pomeriggio al Bruccoleri per la sfida contro la Nissa (una delle quattro inseguitrici a quota 3 punti) che a questo punto della stagione è un vero e proprio scontro diretto per i play-off.

Il direttore sportivo del club gialloblù Tino Longo ha fatto il punto della situazione ai microfoni della società esprimendo soddisfazione e anche un po' di sorpresa per quanto fatto dalla squadra: "Abbiamo fatto un percorso che ci eravamo prefissati all’inizio - ha affermato - sapevamo di avere una squadra che poteva regalarci qualche soddisfazione. Devo però essere sincero che non mi aspettavo in questa zona play-off perché la strada tracciata con la società era quella di disputare un campionato che facesse da ponte per quelli che sono i progetti futuri. Devo dire che si è fatto un buon lavoro da parte di tutto lo staff assieme alla società e i ragazzi stanno corrispondendo, dandoci grandi soddisfazioni".

Il dirigente della Pro Favara ha poi elogiato il gruppo squadra per il rendimento messo in mostra nelle ultime uscite nonostante le difficoltà: "Penso proprio che siamo la rivelazione del campionato vista la posizione che abbiamo, abbiamo preso molti punti alle squadre che ci stanno sopra giocando per altro spesso rimaneggiati visto che abbiamo avuto spesso infortunati, squalificati perdendo giocatori anche con il Covid. Anche se manca qualcuno quelli che entrano stanno facendo la differenza".

In chiusura il ds gialloblù ha invocato la partecipazione dei tifosi alla sfida di domani, elogiandoli anche per come sono stati vicini alla squadra in questa stagione: "Spero che mercoledì ci sia tanta gente - conclude -soprattutto per i ragazzi che lo meritano, perché sono professionisti. Qui c’è gente che vive di calcio e sarebbe un bel premio. A prescindere da quello che succederà in campionato i ragazzi meritano delle soddisfazioni ma in ogni caso questa tifoseria ha fatto vedere che cosa sa fare, quindi penso ci sarà tanta gente".