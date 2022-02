Rosso sbagliato a Morris, il ds della Pro Favara Longo: "Situazione scandalosa, siamo nelle mani di nessuno"

Dopo la vittoria nel derby contro lo Sciacca la Pro Favara si appresta a tornare in campo per il recupero della sfida contro l'Enna, un autentico incrocio per i play-off, in programma mercoledì al Bruccoleri. In caso di successo i gialloblù salirebbero al quarto posto a 31 punti inserendosi ancor più prepotentemente nel pacchetto di mischia della classifica. In questo momento a tenere però banco è la situazione di Morris Passewè, espulso domenica per un secondo giallo inesistente, comminato dall'arbitro dopo uno scambio di persona tra il fantasista liberiano e il centrocampista Charles King.

Il capocannoniere della squadra adesso rischia di non giocare per squalifica domenica, nonostante la segnalazione dell'errore. Il direttore sportivo gialloblù Tino Longo nello spiegare e commentare la vicenda non usa mezzi termini: "L’arbitro ha confuso King con Morris - spiega ad Agrigento Notizie - abbiamo fatto vedere le immagini al commissario di campo che ha visto l’episodio in questione. Era stato ammonito il numero 7 King, nelle immagini si vede, il guardalinee non ha segnalato, l’arbitro è andato in confusione e ha ammonito Morris all’85’ espellendo per seconda ammonizione, glielo abbiamo segnalato al guardalinee che l’ammonito era il 7 e non il 10 ma non ha voluto sentire ragioni. La colpa è del guardalinee e dell’arbitro che è era totalmente in confusione. Questo è scandaloso perché poteva compromettere una stagione di sacrifici. Soprattutto non è accettabile che un commissario di campo dice che non si possa fare nulla perché fa fede il referto: doveva prendere provvedimenti, far vedere all’arbitro l’errore e far rettificare il referto. Ora non sappiamo nulla di quello che accadrà: l’errore è stato riferito all’arbitro ma resta il fatto che mercoledì probabilmente non potrà giocare Morris, che è il nostro capocannoniere questo è un danno cui non rimedierà nessuno".

Il dirigente della Pro Favara esprime tutta la sua rabbia per questa situazione: "Siamo nelle mani di nessuno - conclude -e la Lega non fa nulla per impedire queste situazioni. Le segnalazioni sono inutili, perché un commissario che dice di non poter far nulla avendo visto lui stesso il palese errore tecnico è una cosa che non deve succedere nel calcio: significa far perdere tempo alle persone che fanno sacrifici e spendono soldi".