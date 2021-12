Verso Monreale-Pro Favara, Tudisco ne convoca 18: c'è il neoacquisto Giuffrida

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Mazara la Pro Favara torna in campo per affrontare in trasferta al Ribolla di Palermo il Monreale quart'ultimo in classifica. La squadra di Tudisco va a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli ottenuti contro Mazara e Parmonval per provare ad avvicinare ulteriormente la zona alta della classifica.

Per la sfida contro i biancazzurri il tecnico gialloblù ha convocato 20 giocatori: presente sin da subito il neo-acquisto Giuffrida, arrivato pochi giorni fa dall'Akragas. Sarà della partita anche Garriga, recuperato dopo l'infortunio occorsogli nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Mazara. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Sendin, Scannella

Difensori: Benivegna, Marino, Fallea, Rizzo, Fragapane, Marchica

Centrocampisti: Pontini, Acsante, Giuffrida, Bossa, Aureliano, King, Castronovo

Attaccanti: Rinoldo, Contino, Bamba, Morris, Garriga