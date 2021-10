Pro Favara, la soddisfazione di Tudisco: "Giocata una partita di determinazione, tecnica e sacrificio"

Con la vittoria contro la capolista Misilmeri il Pro Favara porta a tre la striscia di vittorie consecutive (che diventano quattro considerando il successo in Coppa contro la Nissa) salendo a quota nove punti in classifica: dopo un inizio difficile la squadra gialloblù sta ritrovando compattezza e brillantezza.

È un Francesco Tudisco visibilmente soddisfatto ma con i piedi ancorati a terra quello che si presenta a fine gara in sala stampa allo stadio "Bruccoleri". Due partite, due vittorie tra passaggio in Coppa Italia e campionato. Successo che si può amplificare se batti la capolista Misilmeri. "I ragazzi hanno fatto una partita di tecnica, grinta e cuore- ha affermato- ripetendo la bella prestazione con la Nissa. Hanno tenuto bene in tutte le parti del campo impedendo la capolista di fare gioco. Abbiamo avuto diverse occasioni senza rischiare. Mi è piaciuto l'approccio alla gara, senza sbavature in ogni settore. Ho trovato una squadra affamata ed un ambiente caldo come quello di Favara. Dedichiamo questa vittoria al pubblico che oggi in massa ci ha sostenuto fino al novantesimo".

Soddisfatto anche il presidente Rino Castronovo, fresco di elezione al consiglio. "Anche se distante fisicamente dalla squadra per impegni elettorali-ha detto Castronovo- non ho fatto mancare il mio sostegno. Ho un gruppo dirigente che ha fatto un bel lavoro portando a Favara Tudisco, tecnico che ci da ampie garanzie per serietà ed abnegazione al lavoro. Questa terza vittoria di fila ci pone in classifica in una posizione più consona alla squadra. Adesso dobbiamo dare continuità a questa striscia positiva. E ci sono tutte le potenzialità per far bene".