Pro Favara scatenata: dopo De Luca in arrivo anche il jolly Giovanni Fricano

La Pro Favara ha cominciato a mettere le marce alte per la campagna di rinforzamento in vista della prossima stagione, in cui il sodalizio gialloblù vuole tentare il salto di categoria. Dopo l'ufficialità dell'arrivo dell'attaccante ex Enna Agostino De Luca la società favarese ingaggia anche l'esperto difensore-centrocampista palermitano, come era stato poco fa anticipato da AgrigentoNotizie.

L'ufficialità dell'acquisto è stata data dalla stesso club gialloblù in un comunicato ufficiale: "La SSD Pro Favara 1984 mette a segno un altro colpo grosso di mercato per potenziare il reparto centrale del campo - si legge - alla corte di Francesco Tudisco arriva Giovanni Fricano, 29 anni, palermitano , lo scorso anno con la maglia della Mazarese ed uno dei centrocampisti più forti dell’Eccellenza. Cresciuto nel Calcio Sicilia Fricano ha maturato le prime esperienza in maglia rosanero del Palermo disputando i campionati giovanissimi, allievi e nel 2010 quello di Primavera. Poi il debutto in serie D a Castel Rigone, in C2 ad Aversa, in D con la Battipagliese, in Eccellenza con Cus Palermo, Atletico Campofranco, Troina, Mussomeli".

Nel medesimo comunicato il ds Tino Longo descrive il background del calciatore: "“Visione di gioco, duttilità nei ruoli, esperienza: sono queste le caratteristiche principali - ci dice il direttore sportivo Tino Longo- di Giovanni Fricano, giocatore che vanta una carriera di tutto rispetto, con diversi campionati da protagonista anche in serie D e Lega Pro. “Il salto di categoria con la maglia del Siracusa –continua Tino Longo- in Lega Pro con 27 gare disputate tutte ad altissimo livello”.

Soddisfatto per l’accordo raggiunto il presidente Rino Castronovo. “Dopo la riconferma di Tudisco e la prima riunione tecnica - dice Castronovo- con i miei collaboratori e massimi dirigenti abbiamo dato mandato al DS Tino Longo e all’area tecnica di muoversi per potenziare l’organico. Aver portato già a Favara l’attaccante De Luca ed il centrocampista Fricano, entrambi tra i migliori della passata stagione con le maglie di Enna e Mazarese è un chiaro segnale ai nostri tifosi che i nostri non sono proclami di mercato ma fatti”

