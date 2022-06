Conferme importanti e innesti di qualità: prosegue il mercato di rafforzamento della Pro Favara

Continuano a marce spedite i lavori di costruzione della Pro Favara per il prossimo campionato, che i gialloblù affronteranno con l'obiettivo dichiarato di giocarsi la promozione in Serie D. Dopo gli arrivi di De Luca e Fricano e le conferme di Bossa e Marino la società del presidente Rino Castronovo ha annunciato che altri cinque protagonisti della scorsa stagione resteranno in gialloblù.

I giocatori in questione sono capitan Peppe Fallea, che arriva così alla sua ottava stagione consecutiva con la squadra, l'esterno favarese doc Peppe Marchica, il giovane Rosario Dylan Rizzo, il centrocampista liberiano Charles King e il centravanti Peppe Gambino, che continua così la sua lunga carriera. Il dirigente del club Salvatore Marrone ha commentato nel comunicato stampa rilasciato dalla società la permanenza dei giocatori: "La società -ha affermato Marrone - ha ridato fiducia a 5 importanti elementi che rappresentano esperienza come il veterano Gambino e capitan Fallea, icona della squadra, futuro come il giovanissimo Rizzo e attaccamento alla maglia e rendimento come King e Marchica. Insieme al presidente Castronovo e all'intera dirigenza, siamo impegnati in una ponderata e razionale costruzione di un organico di tutto rispetto. Stiamo approvando le varie proposte, tra rinnovi e colpi nuovi di mercato, che ci vengono suggeriti dal Direttore sportivo Tino Longo e dal tecnico Francesco Tudisco. Abbiamo preso con i tifosi un impegno: recitare un ruolo di primo piano nel prossimo torneo. E stiamo facendo grossi investimenti pur di allestire un organico di tutto rispetto".

C'è da aspettarsi che nell'immediato futuro possano arrivare ulteriori conferme del gruppo che lo scorso anno è arrivato al quarto posto. Nel frattempo La squadra gialloblù adesso continua ad essere attiva sul fronte acquisti: l'obiettivo adesso è quello di portare a casa un difensore ed un esterno offensivo di spessore.