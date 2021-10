Pro Favara, ore calde sul mercato: ingaggiato il terzino Benivegna, salgono le quotazioni di Abbenante per la panchina

La società gialloblù è attiva per dare nuova linfa alla squadra dopo l'inizio stentato di stagione: possibili altre novità. In uscita il centrocampista Sendin è stato ceduto allo Scalea

Sono ore calde per la Pro Favara sul mercato. La società gialloblù sta infatti lavorando per portare nuovi rinforzi alla squadra, sino ad ora a secco di vittorie in campionato e provvisoriamente senza allenatore dopo le dimissioni di Andrea Pensabene. Un primo segnale è arrivato con l'ingaggio del terzino classe 2000 Pietro Benivegna.

Originario di Erice, Benivegna è reduce dall'esperienza al Dattilo Noir in Serie D, categoria nella quale ha militato anche con le maglie del Francavilla e del Marsala. Il giocatore è subito a disposizione della squadra momentaneamente allenata da capitan Giuseppe Fallea e dal vicecapitano Salvatore Cocuzza.

Sul fronte allenatore all'iniziale corsa a tre tra Marchese, Ferrara e Catalano si è aggiunto un quarto profilo le cui quotazioni nelle ultime ore sono cominciate a salire, quello di Riccardo Abbenante. Il tecnico palermitano, l'anno scorso vice di Karel Zeman a Lavello, dopo l'esperienza terminata prematuramente con il Dolce Onorio Marsala sembrerebbe a questo punto essere il favorito per la sostituzione di mister Pensabene alla guida dei gialloblù.

Per quanto riguarda il mercato in uscita la società ha comunucato la cessione del centrocampista Nahuel Sendin allo Scalea, squadra calabrese impegnata in Eccellenza.