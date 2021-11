La Pro Favara ospita la Mazarese, Longo: "Sfida difficile, loro sono forti ma noi stiamo bene"

La Pro Favara domenica pomeriggio alle 14:30 torna in campo al Bruccoleri, dove sfiderà la Mazarese, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro il Canicattì di settimana scorsa per la vetta del girone A di Eccellenza. Per i gialloblù l'obiettivo è quello di trovare continuità di risultato in un frangente che nel complesso ha visto la squadra in netta ripresa.

Il direttore sportivo della Pro Favara Tino Longo ha espresso le sue sensazioni sulla partita, mostrandosi fiducioso: "Domani sarà una partita difficile contro un’ottima squadra che ha fatto bene - afferma ad AgrigentoNotizie - anche se ha perso domenica sta facendo cose importanti. Noi stiamo bene, siamo in salute e stiamo rispettando quello che avevamo detto all’inizio: il passo falso di inizio campionato sembra ormai storia passata. Andiamo avanti, speriamo di fare bene ma sono fiducioso: i ragazzi stanno bene e sono un gruppo affiatato, il mister ha dato poi una svolta quasi totale sotto il profilo dell’atteggiamento.

Per il match contro la Mazarese mister Francesco Tudisco ha convocato i 20 giocatori seguenti:

Portieri: Sendin, Scannella

Difensori: Fragapane, Benivegna, Marino, Fallea, Piraneo, Rizzo

Centrocampisti: Marchica, King, Pontini, Bossa, Aureliano, Rinoldo

Attaccanti: Contino, Bamba, Morris, Acsante, Buscarino, Barba