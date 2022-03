Farsa a Favara, il Marsala si presenta con 7 giocatori: partita sospesa dopo 10 minuti

Un pomeriggio sportivamente triste quello di oggi al Bruccoleri dove era in programma la partita valida per la ventiquattresima giornata del girone A di Eccellenza tra Pro Favara e Dolce Onorio Marsala. Gli ospiti infatti si sono presentati allo stadio con soli sette effettivi, il numero minimo consentito per giocare, dando vita ad una partita-farsa. Il match infatti è durato solamente dieci minuti, il tempo dell'infortunio occorso al calciatore ospite Rossi, costretto ad abbandonare il campo, con l'arbitro che ha dovuto decretare contestualmente la fine del match, in quel momento sul punteggio di 1-0.

Non è purtroppo la prima volta in questa stagione capita un episodio del genere e anche in quel caso capitò al Marsala, che alla prima di campionato contro il Canicattì si presentò sempre con sette giocatori: in quel caso la partita durò però solo due minuti, con la successiva assegnazione della vittoria a tavolino ai biancorosssi. Uno scenario quest'ultimo che dovrebbe ripetersi anche per la Pro Favara,