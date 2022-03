Pro Favara contro il Marsala per riprendere la volata play-off: Tudisco convoca 19 giocatori

Dopo la sconfitta di Ravansua contro il Canicattì, che ha interrotto una striscia di dodici risultati utili consecutivi, la Pro Favara torna a giocare al Bruccoleri dove affronterà oggi pomeriggio alle 15 il Dolce Onorio Marsala, penultima forza del campionato. Obiettivo vincere per consolidare il piazzamento in zona play-off in vista di un finale di stagione che si prospetta di fuoco.

Mister Tudisco ha convocato per la partita 19 giocatori: assenti dalla lista i centrocampisti Contino e Acsante. Qui sotto la lista completa.

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Fragapane, Benivegna, Fallea, Marchica, Rizzo, Marino, Buscarino

Centrocampisti: King, Bossa, Rinoldo, Aureliano, Giuffrida, Barba

Attaccanti: Morris, Gambino, Bamba, Cammilleri