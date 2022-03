Pro Favara, Longo dopo la Mazarese: "Il pari ci sta stretto ma è un buon punto che ci avvicina al terzo posto

C'è un po' di rammarico ma anche soddisfazione in casa Pro Favara dopo il pari nello scontro diretto per i play-off del girone A di Eccellenza contro la Mazarese al Vaccara. Il ds gialloblù Tino Longo ha espresso le sue considerazioni sulla partita e su un finale di campionato infiammato dalla corsa alla post-season.

Il direttore sportivo della Pro Favara in merito alla partita si è così espresso: "Quando il proprio portiere para un rigore in trasferta e la partita finisce 0-0 - ha affermato - si pensa ad un punto strappato. Ma chi ha visto oggi Mazarese-Pro Favara, partita giocata da due ottime squadre, può benissimo dire che il pari ci sta stretto. A fine gara anche lo sportivo pubblico mazarese ed i giocatori di casa ci hanno fatto i complimenti per il calcio espresso. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, in alcune occasioni. Nella ripresa partita più tattica giocata a centrocampo. Poi Morris lanciato a rete da solo davanti al portiere è stato fermato da un inesistente fuorigioco e subito dopo abbiamo rischiato di prendere il gol su rigore. Ma Santiago Sendin ha sfoderato una imponente parata. Alla fine ci portiamo un punto che ci avvicina al terzo posto, distante 2 punti".

Il ds gialloblù pensa già all'impegno di dopo domani auspicando continuità di vittorie: "Adesso bisogna pensare a mercoledì nel turno infrasettimanale - ha concluso - Ospiteremo il Mazara e per rimanere nei piani alti bisogna continuare a fare punti pesanti. Siamo orai entrati nel rush finale di una stagione che ci ha visto crescere domenica dopo domenica".