La Pro Favara a caccia della prima vittoria in casa contro la Leonfortese: Tudisco convoca 24 giocatori

Dopo essersi sbloccata col successo di misura fuori casa contro il Resuttana, la Pro Favara vuole trovare continuità e fare punti. Come la scorsa settimana lo scoglio sarà un'altra neopromossa, l'ostica Leonfortese di Seby Catania, che affronterà i gialloblù al Bruccoleri.

In vista della sfida in programma domani alle 15 il tecnico gialloblù Francesco Tudisco ha convocato 24 giocatori. In difesa torna a disposizione dopo la squalifica il difensore Marino mentre è ancora assente l'argentino De Rios. Prima convocazione invece per il portiere spagnolo Hugo Eyre, che domani potrebbe debuttare. Qui sotto la lista completa.

Portieri: D'Andrea, Avignone, Eyre

Difensori: Buscarino, Caternicchia, Ferotti, Miano, Fallea, Marino, Rizzo, Marchica

Centrocampisti: Bossa, Fricano, Puccio, Castronovo, Aureliano, Incatasciato, Cammilleri

Attaccanti: La Piana, De Luca, Graziano, Calagna, Dembele, Rinoldo