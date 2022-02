Pro Favara, il giudice sportivo squalifica Morris: salterà la gara di domani contro Enna

Alla fine è effettivamente accaduto quel che si temeva in casa Pro Favara: il giudice sportivo ha infatti comminato la squalifica di un turno a Morris Passewè, espluso nel derby contro lo Sciacca per una doppia ammonizione fantasma dovuta ad uno scambio di persona con il centrocampista Charles King, colui che aveva ricevuto il precedente giallo. Stante l'assenza dei tempi tecnici per poter fare ricorso, i gialloblù dovranno fare a meno del loro cannoniere principe nella sfida di domani contro l'Enna, recupero della prima giornata del girone di ritorno e scontro d'alta classifica,

Per mister Tudisco, che oggi ha diretto la rifinitura pre-gara non sarà l'unica assenza pesante in attacco: Gambino infatti è ancora in quarantena e dunque non sarà della partita. Nella lista dei 19 convocati per la sfida in programma al Bruccoleri domani alle 15 mancano anche Acsante e Contino: torna invece dalla squalifica Marchica. Qui sotto l'elenco completo:

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Benivegna, Fragapane, Marino, Fallea, Marchica, Rizzo, Buscarino

Centrocampisti: Bossa, Aureliano, King, Giuffrida, Barba, Castronovo

Attaccanti: Rinoldo, Bamba, Cammilleri, Garriga