Focolaio Covid nella Pro Favara: la società ferma gli allenamenti

La scure del Covid si abbatte anche sulla Pro Favara. La società gialloblù, impegnata nella preparazione in vista della ripresa del campionato, ha dovuto sospendere le attività a causa di un focolaio riscontrato nel gruppo squadra, con la positività di alcuni tesserati.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club favarese in una nota stampa: "A causa della positività di un gruppo di tesserati la SSD Pro Favara 1984 si legge - ha disposto lo stop degli allenamenti. La società in queste settimane ha alzato il controllo sul gruppo squadra predisponendo anche un controllo a tappeto con test rapidi ad ogni rientro dai giorni di pausa. Nonostante ogni forma di prevenzione, tra i quasi 1000 contagi registrati a Favara adesso si aggiungono anche quelli di un gruppo di tesserati. In questi giorni saranno sanificati tutti gli ambienti dello stadio "Bruccoleri" come spogliatoio, infermeria e altri spazi comuni".