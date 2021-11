Pro Favara, Salvatore Cocuzza rescinde il contratto

È una notizia sorprendente quella che è stata resa nota dalla Pro Favara. La società gialloblù ha infatti comunicato ufficialmente che l'attaccante Salvatore Cocuzza, vice-capitano della squadra e attuale capocannoniere con cinque gol del girone A di Eccellenza, non farà più parte della squadra a pochi mesi dal suo ritorno.

Nel succinto comunicato diramato dal club favarese viene spiegato che la separazione con Cocuzza, che era stato anche allenatore della squadra per due settimane, è stata stabilita di comune accordo. Per la squadra del presidente Castronovo è un fulmine a ciel sereno vista anche l'imminente chiusura della finestra di mercato, che riaprirà solamente a dicembre. I gialloblù, vista anche la precedente rescissione di Carioto, adesso si ritrovano con il solo Bamba come punta centrale non under in organico.